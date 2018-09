Discussão ambiental deve ser técnica, diz Stephanes O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje em São Paulo que os assuntos relacionados ao meio ambiente precisam ser tratados com racionalidade. Ele disse que o Brasil possui projetos de infra-estrutura prontos e recursos disponíveis para realização, mas que ainda esbarram em questões ambientais. Ele evitou criar polêmica em relação à saída de Marina Silva da pasta do Meio Ambiente e disse que tinha um diálogo fácil com a ex-ministra. "Nós temos que ter uma posição de governo, ou seja, precisamos nos entender em nível técnico e levar a decisão ao governo", disse Stephanes. O ministro da Agricultura não comentou as recentes declarações do futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, sobre o desmatamento, sobretudo no Estado do Mato Grosso. "Eu não posso avaliar o ministro Minc. Eu não conversei com ele, não o conheço pessoalmente. Só acho que em relação a algumas questões, evidentemente, precisam ter uma posição de governo, não pode ser uma posição minha, nem do Blairo (Maggi, governador do MT), nem de ninguém", disse Stephanes. A menção ao governador mato-grossense se deve às recentes declarações de Maggi, que teria defendido a abertura de novas áreas para a agricultura por causa do agravamento da crise de alimentos, alegando que a situação tornaria inevitável discutir a preservação do meio ambiente da forma como acontece atualmente.