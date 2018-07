Discussão do tema é prevista pelo MEC

Na rede estadual de São Paulo, a educação sexual é abordada nas discussões sobre saúde nas aulas de ciências e biologia. "Temas como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce são muito discutidos", afirma Eleuza Guazzelli, da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.

A rede municipal paulistana também trabalha o assunto com a Secretaria da Saúde. Há parceria entre as pastas para criar materiais de conscientização. Além disso, os médicos do programa "Aprendendo com Saúde" orientam os alunos nas escolas.