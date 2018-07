PMs da 2ª Companhia do 22º Batalhão foram acionados para o nº 2.017 da Avenida Alda e, ao chegarem no local, encontraram a mulher já morta. A filha do casal foi levada em estado gravíssimo para o Complexo Hospitalar Quarteirão da Saúde, em Diadema. O acusado foi detido dentro no local do crime e encaminhado para o 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.