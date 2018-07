Discussão na Justiça prossegue

Pesa contra a legislação estadual o parecer divulgado em agosto pela Advocacia Geral da União (AGU), o órgão consultivo do governo federal. O texto, publicado no Diário Oficial da União, afirma que a lei é inconstitucional, uma vez que o assunto é de competência nacional. Mas a lei ainda está na fila para ser julgada pelos ministros do Supremo.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) solicitada pela Confederação Nacional do Turismo (Cntur) recebeu no STF várias intervenções de associações médicas e organizações ligadas à indústria hoteleira. Todas pedindo para ser incluídas na discussão. A relatoria da Adin cabe ao ministro Celso de Mello.