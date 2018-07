Discussão sobre a nova Marginal ficou fora de lugar Como solução para melhorar o transporte público, a expansão da Marginal do Tietê é uma medida polêmica. Mas existe um consenso entre especialistas de que o debate sobre as obras como causa das enchentes foi despropositado. A área permeável do canteiro central que dará lugar às novas pistas é de 18,9 hectares, 0,06% da bacia do rio. "Mas podemos discutir os aspectos ambientais. Afinal, sonhávamos em usar um dia o Tietê para navegação e recreação", diz Maria Luísa Ribeiro, do SOS Mata Atlântica, que na terça comemora o Dia do Tietê criando uma "praia" nas margens do rio, entre as Pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul.