Discussão sobre pedofilia ainda não faz parte da pauta A inclusão do tema pedofilia na pauta da 48ª Assembleia-Geral dos Bispos do Brasil dependerá da burocracia. Será preciso um bispo propor a discussão e o plenário aprovar a proposta. É provável que os bispos analisem as denúncias a portas fechadas. Casos como os de Arapiraca (AL) serão avaliados, mas uma declaração sobre a questão merecerá um texto discreto.