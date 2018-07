Discussões sobre dinheiro e motores empacam na Fórmula 1 O chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vai se encontrar com a empresa que detém os direitos comerciais da categoria CVC, em Londres, semana que vem, depois que reuniões com as equipes no Brasil, neste sábado, não chegarem a lugar nenhum na tentativa de dar mais dinheiro para os times pequenos e ajudá-los a sobreviver.