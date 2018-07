Dish faz oferta de US$25,5 bi para compra da Sprint Nextel

A proposta da Dish é o mais recente capítulo da reorganização do setor de telecomunicações sem fio dos EUA, que está passando por uma onda de consolidação. A Dish já esta envolvida em uma oferta não requisitada pela Clearwire, empresa de serviços wireless da qual a Sprint detém participação majoritária.

A Dish disse na segunda-feira que sua oferta envolve 4,76 dólares por ação em dinheiro e cerca de 0,05953 ação para cada papel da Sprint. A oferta, que equivale a 7 dólares por ação, representa um prêmio de aproximadamente 12 por cento em relação ao valor de fechamento das ações da Sprint na sexta-feira.

"A oferta da Dish parece ter credibilidade, uma vez que tem o financiamento pronto e pode justificar um preço maior do que a oferta feita pela SoftBank, devido às sinergias com suas operações existentes nos EUA", afirmou o analista de telecomunicação do banco de investimento Espirito Santo, Nick Brown.

A Sprint, terceira maior prestadora de telefonia móvel dos EUA, concordou em outubro em vender 70 por cento de suas ações para a SoftBank por 20 bilhões de dólares.

Representantes da Sprint e da SoftBank não puderam ser imediatamente contatados para comentar a oferta da Dish.

"Embora não seja uma condição para a nossa proposta, nós antecipamos que a transação pendente com a Clearwire será concluída", informou o presidente-executivo da Dish, Charlie Ergen.

As ações da Sprint subiam 13 por cento, a 7,05 dólares, antes da abertura do mercado, um valor um pouco acima do preço de oferta.

(Por Sayantani Ghosh e Sruthi Ramakrishnan, em Bangalore, Índia)