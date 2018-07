Dish supera Sprint com oferta de US$2,3 bi pela Clearwire

A oferta de 2,28 bilhões de dólares feita pela Dish apareceu para reafirmar o plano ambicioso da provedora de televisão via satélite de entrar no setor de serviços sem fio, no qual já gastou 3 bilhões de dólares para adquirir capacidade necessária.

O presidente de conselho da Dish, Charlie Ergen, disse que quer entrar no mercado de banda larga móvel e um caminho para atingir esse objetivo é formar uma parceria com outro operador.

O sucesso de sua última medida depende de uma série de condições, não menos do que foi aprovado pela operadora sem fio Sprint, a terceira maior operadora dos Estados Unidos, que detém pouco mais de 50 por cento da Clearwire e também está interessada em comprar o resto da companhia.

Na terça-feira, a Clearwire deixou claro que a proposta de Dish de 3,30 dólares por ação -- superando a oferta de 2,97 dólares por ação da Sprint -- foi apenas uma indicação preliminar de interesse e está sujeita a uma série de incertezas, condições e aprovações.

A Sprint disse na terça-feira que acreditava que a oferta da Dish seria inferior a sua e inviável.

