Disney fechará estúdio de jogos LucasArts e demitirá funcionários

A Walt Disney planeja fechar o estúdio LucasArts que herdou com a aquisição da companhia cinematográfica de George Lucas no ano passado e se concentrar no licenciamento da marca "Star Wars" externamente, disse um porta-voz nesta quarta-feira.

O fechamento envolverá um número desconhecido de demissões. Uma "pequena equipe" permanecerá para se encarregar de parcerias de licenciamentos, mas todo o desenvolvimento interno foi suspenso, incluindo o muito esperado "Star Wars 1313", disse o porta-voz da Lucasfilm Miles Perkins.

O produtor cinematográfico, roteirista e diretor George Lucas é mais conhecido como o criador da franquia "Star Wars". Ele vendeu a Lucasfilm para a Disney em outubro.

Não está claro quantos funcionários a LucasArts tem. O porta-voz da Lucasfilm se recusou a divulgar o número de empregados na LucasArts ou quais foram afetados pelo encerramento das atividades.

A Disney, que no ano passado anunciou o pagamento de 4,05 bilhões de dólares pela Lucasfilm e que tem sua própria divisão de jogos interativos, está há alguns meses em uma revisão interna de cortes de custos.

(Reportagem de Ronald Grover e Malathi Nayak)