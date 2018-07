Disparo acidental mata menino de 8 anos no litoral de SP Um menino de 8 anos morreu após um disparo acidental atingir sua cabeça na noite da última sexta-feira, 7. Ele estava sozinho em um quarto na casa de sua tia na Vila Lígia, no Guarujá (SP), quando, por volta das 23 horas, ela ouviu o barulho de um tiro. Ao chegar no cômodo, a tia o encontrou com um ferimento na cabeça e um revólver ao seu lado.