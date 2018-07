Dispersão do Anhembi vai dobrar de tamanho

Como o espaço anterior ficava acanhado para o tamanho das agremiações, as diretorias das escolas eram obrigadas a planejar manobras rápidas no fim do desfile. A direção da São Paulo Turismo (SP Turis), empresa municipal que administra o complexo multiuso do Anhembi, já havia reconhecido que a dispersão precisava ser ampliada para não prejudicar e atrasar os desfiles, que são cronometrados. A promessa também havia sido feita há pelo menos dois anos pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD). Na apresentação da festa do ano passado, Kassab estimou o custo das obras em cerca de R$ 10 milhões.

Toda a estrutura física do posto de gasolina Esso que ficava em um terreno no fim do Sambódromo já foi demolida. Mas o espaço ainda não está livre. As máquinas escavadeiras trabalham no canteiro de obras para retirar o entulho e a terra acumulados para depois reassentar o solo - que precisará ser revestido novamente por concreto.

O terreno foi retomado pela Prefeitura e pela SPTuris. De acordo com a empresa, a responsabilidade contratual da obra de demolição e os estudos ambientais ficaram a cargo da Cosan (dona da marca Esso), que detinha a concessão do terreno. A SPTuris, por sua vez, estuda construir no espaço banheiros, lanchonetes e ambulatórios, além de salas para camarins, produção e imprensa. O mesmo espaço poderá ser usado também como arena para realização de shows musicais, competições esportivas e eventos cívicos que ocorrem ao longo do ano no Anhembi, como a Parada de Sete de Setembro e o MegaRampa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.