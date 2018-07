Disputa com Roraima trava criação de reserva O projeto da Reserva Extrativista do Baixo Rio Branco-Jauaperi peregrina há quase dez anos em Brasília. Foi iniciado pelos próprios ribeirinhos, em 2001, passou um longo período de análises técnicas, sociais e ambientais, recebeu aval do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em maio de 2007 e foi encaminhado à Casa Civil para aprovação final.