Disputa em Fortaleza tem Moroni e Cláudio em empate técnico--Datafolha Moroni Torgan (DEM) lidera a disputa pela prefeitura de Fortaleza com 22 por cento da intenção de voto, seguido por Roberto Cláudio (PSB) e Elmano de Freitas (PT), com 17 e 16 por cento, respectivamente, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira.