Disputa entre facções criminosas deixa 4 mortos no Rio Quatro pessoas foram mortas a tiros em Barra Mansa, no sul do Estado do Rio de Janeiro, na noite de sábado, 9. As mortes ocorreram no bairro Getúlio Vargas, por volta das 21h30, e teriam relação com disputas entre duas facções criminosas pelo comando do tráfico na região.