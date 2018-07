Disputa entre índios por terra deixa oito feridos no RS Um conflito entre índios caingangues deixou oito feridos na madrugada desta sexta-feira, em Mato Castelhano, no norte do Estado do Rio Grande do Sul. O confronto envolveu cerca de 20 pessoas de duas facções de um mesmo grupo, que espera o reconhecimento de uma terra indígena. O grupo está acampado na beira da BR-285 e teria brigado durante disputas internas pela futura colocação na área.