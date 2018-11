Disputa entre Venezuela e Guiana afeta exploração energética

A ex-colônia britânica solicitou em setembro à Organização das Nações Unidas autorização para ampliar sua plataforma continental - a área onde os países detêm o controle sobre recursos oceânicos, tais quais petróleo e minérios.

A ampliação abrangeria uma região onde a Venezuela concedeu direitos de exploração de gás natural à Chevron e a outras companhias.

A região fica na costa do Essequibo, uma área com tamanho semelhante ao do Acre, que representa cerca de dois terços do território guianense. A Venezuela reivindica a região desde o começo do século 19, e há quatro décadas os dois países mantiveram pequenas escaramuças militares.

Embora uma guerra ou rompimento diplomático seja improvável, a nova disputa pode retardar os esforços da Guiana, um país muito pobre, para explorar suas reservas energéticas em alto mar.

Acredita-se que a região em questão tenha mais de 15 bilhões de barris de petróleo. A espanhola Repsol já se prepara para prospectar poços na costa da Guiana.

Uma recente descoberta petrolífera no litoral da quase vizinha Guiana Francesa foi descrita por especialistas em petróleo como algo que pode mudar o panorama do setor na região.

A chancelaria venezuelana qualificou a solicitação guianense de ampliação do mar territorial como uma "situação irregular", e disse estar empenhada em proteger seus direitos marítimos.

A Venezuela rejeita uma arbitragem de 1899 que concedeu à Grã-Bretanha a região a oeste do rio Essequibo, e diz que renovou sua oposição àquela decisão quando da independência da Guiana, em 1966.

A Guiana acusa Caracas de ter inicialmente aceitado a arbitragem do século 19, mas retomado a reivindicação na década de 1960 para pressionar os líderes guianenses, que na época flertavam com o comunismo.

Há décadas a região aparece nos mapas venezuelanos hachurada em vermelho e branco, como "área reivindicada", num corredor que vai da costa atlântica, razoavelmente urbanizada, até a pouco povoada fronteira com o Brasil. Por baixo dos cerrados e florestas do interior, há diamantes, ouro e bauxita.

Em toda a região, quase não há sinais de presença venezuelana, e raramente se escuta o castelhano. O críquete é o esporte mais popular, e as comidas venezuelanas estão ausentes dos cardápios.

"A Venezuela quer vir tomar o Essequibo, mas não podemos deixar, porque é a Guiana, é o nosso país", disse Ramroop Rampersaud, de 50 anos, que sobrevive com a caça de javalis, capivaras e outros bichos, e com a exploração de um pequeno garimpo de ouro. "As riquezas da Guiana estão no Essequibo."