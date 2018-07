Disputa no Rio começa com empate entre Gabeira e Paes--Datafolha A corrida pelo segundo turno das eleições do Rio de Janeiro promete ser apertada, mostrou pesquisa divulgada nesta quinta-feira. De acordo com levantamento feito pelo Datafolha, os candidatos Fernando Gabeira (PV) e Eduardo Paes (PMDB) estão tecnicamente empatados. Na pesquisa, feita entre terça e quarta-feira ouvindo 1.304 pessoas, Gabeira aparece com 43 por cento das intenções de voto, seguido por Paes, com 41 por cento. Brancos e nulos somaram 7 por cento. Indecisos totalizaram 9 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. No primeiro turno, Paes recebeu 31,98 por cento dos votos válidos, contra 25,61 por cento de Gabeira. (Reportagem de Renato Andrade; Edição de Eduardo Simões)