Disputa pelo título da F1 vira duelo entre Alonso e Vettel

Ao vencer no domingo o Grande Prêmio do Japão após Alonso abandonar a prova no início, Vettel, de 25 anos, diminuiu a vantagem do líder espanhol de 31 anos para quatro pontos, restando para o fim do campeonato cinco corridas, um máximo de 125 pontos.

O finlandês Kimi Raikkonen, campeão de 2007, é o terceiro com a Lotus, mas 37 pontos atrás do líder e ainda não venceu uma corrida nesta temporada, enquanto Lewis Hamilton, da McLaren, é o quarto colocado, cinco pontos atrás.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, se recusou a descartar a McLaren, vencedora de cinco corridas neste ano, e a Lotus, mas detalhou os desafios para o próximo campeão.

"A sorte tende a se equilibrar ao longo de uma temporada de 20 corridas e (a disputa) vai se reduzir ao que os dois farão na pista agora e aos desempenhos dos carros nas cinco corridas restantes", disse ele a repórteres.

Vettel sofreu duas falhas no alternador e não marcou ponto em três de suas corridas, enquanto Alonso ficou em branco em duas ocasiões -- ambas nas últimas quatro provas e devido a incidentes na primeira volta que estiveram fora de seu controle.

Raikkonen está bem colocado por causa da consistência --12 corridas consecutivas na zona de pontuação -- e o campeão de 2008 Hamilton e seu carro têm sido rápidos, mas irregulares.

"O campeonato agora é efetivamente uma batalha de cinco corridas entre Fernando e Sebastian", disse Horner. "Você não pode descartar os outros, mas quem fizer o melhor trabalho ao longo das próximas cinco corridas vai prevalecer."