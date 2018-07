Disputa por terras mata ao menos 48 em vilarejo no Quênia Homens armados com facões, lanças, arcos e flechas trancaram aldeões quenianos em suas casas, incendiaram as estruturas e mataram qualquer um que tentou escapar, deixando pelo menos 48 mortos na madrugada, disseram policiais e trabalhadores de agências humanitárias.