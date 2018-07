Disputa por vagas será acirrada

Até a equilibrada dupla de zagueiros, formada por Chicão e William, sofre com a concorrência do paraguaio Balbuena e de Paulo André. O versátil Balbuena também briga por um lugar nas duas alas, juntamente com Marcelo Oliveira, Jucilei e Alessandro, recuperado de lesão.

No ataque, a tranquilidade de Dentinho e Jorge Henrique acabou com a chegada do argentino Defederico, que, segundo Mano, será utilizado como atacante. Souza e Bill, pelo contrário, deverão ter chances cada vez mais raras na equipe titular.

Ainda existe a possibilidade da diretoria trazer mais reforços para a equipe no início do próximo ano, mas a ideia de Mano Menezes é definir os 11 jogadores para que o entrosamento seja cada vez maior.