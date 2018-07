Disputas comerciais entre Brasil e Argentina voltam ao debate no Mercosul

As divergências comerciais entre Brasil e Argentina voltaram ao centro dos debates no Mercosul, durante reunião em Mendoza (Argentina) nesta sexta-feira.

O encontro, cuja pauta foi dominada pelas discussões sobre o impeachment do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, também deve debater as barreiras de comércio bilaterais entre os dois maiores países do Mercosul.

A enviada especial da BBC Brasil a Mendoza, Marcia Carmo, explica também o papel da China nessa equação - o país asiático deve entrar em uma declaração de aproximação do Mercosul, mas há divergências quanto à criação de uma zona especial de comércio com Pequim.