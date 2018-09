Disque Denúncia dá R$ 1 mil para prender homem no RJ

Ao chegar em casa depois do trabalho, a mãe encontrou o filho com os olhos roxos e marcas pelo corpo. O padrasto disse que o menino havia caído no banheiro. Boletim médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes revelou que a criança foi vítima de chineladas e socos. Depoimentos constataram ainda que os irmãos da criança também têm sido vítimas de agressões físicas e psicológicas. O caso foi registrado na 39ª Distrito Policial (de Pavuna). A polícia garante o anonimato dos que tiverem alguma informação, que poderá ser passada pelo telefone (21) 2253-1177.