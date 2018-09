Disque-Denúncia do ES bate recorde no mês de agosto A Central Disque-Denúncia do Espírito Santo contabilizou no mês de agosto o maior número de ligações no ano. Foram 2.579 chamadas com informações relevantes a respeito de crimes e localização de criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), do total de ligações recebidas, 2.322 se referiam a novas denúncias e 257, a informações complementares a alguma denúncia já registrada.