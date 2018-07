Disque Denúncia já tem 96 ligações sobre morte de juíza O disque Denúncia do Rio de Janeiro já havia recebido, até as 9h30 de hoje, 96 ligações com informações sobre o assassinato da juíza Patrícia Acioli, morta na última quinta-feira com 21 tiros no momento em que chegava em sua casa dirigindo seu carro, no final da noite. De acordo com o Disque Denúncia, todas as informações estão sendo repassadas para a Delegacia de Homicídios (DH), encarregada do caso, e para a Secretaria de Segurança do Estado, para que sejam averiguadas.