Disque-Denúncia paga R$ 2 mil por pistas de tela furtada O Disque-Denúncia está oferecendo recompensa de R$ 2 mil por informações que ajudem recuperar a tela do pintor Décio Villares com o desenho original da bandeira do Brasil, furtada do prédio da Igreja Positivista do Brasil, na Glória, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A obra teria sido levada em abril, depois que parte do telhado despencou durante o forte temporal que atingiu a cidade naquele mês. O telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.