''Disseminação do vírus 4 da dengue é previsível''

A disseminação do vírus da dengue tipo 4 no País é previsível, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. "Não há dúvida de que a circulação vai ocorrer. A presença do novo vírus deve funcionar apenas como mais um argumento para reforçar o que tem de ser feito: combate aos criadouros e organizar o sistema de saúde para atendimento rápido dos pacientes."

Para Barbosa, a preocupação reside no fato de haver circulação de vírus com grande quantidade de pessoas suscetíveis. "E isso vale para qualquer tipo, seja 1, 2, 3 ou 4." A virologista Rita Nogueira, chefe do Laboratório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz, confirma que o vírus não é mais agressivo que os demais, mas ressalta que infecções sequenciais por diferentes vírus podem levar a casos mais graves.

Na terça-feira, o governo do Rio informou o registro de dois casos de dengue tipo 4 em Niterói. Foram as primeiras notificações no Sudeste. Nesta semana também foi divulgado o aparecimento da dengue tipo 4 na Bahia e no Piauí. Há ainda registros em Roraima, Amazonas e Pará. Fazia 28 anos que esse subtipo não era observado no País.

Ontem, a prefeitura de Niterói começou a fazer operação de bloqueio, em Cafubá, para tentar conter a transmissão da dengue tipo 4. O secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, ressaltou que a população não deve ficar alarmada. "Não há registro na literatura médica que esse vírus seja mais agressivo."

São Paulo. Por enquanto não há registro de dengue 4 no Estado de São Paulo. Uma amostragem dos casos confirmados por exame sorológico é enviada para um exame mais complexo, de isolamento viral. É esse exame que aponta o tipo de vírus que está circulando. "O risco de identificarmos dengue 4 existe e é grande, pois ele está muito próximo", afirmou Clélia Maria Aranda, coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Até o fim de fevereiro, São Paulo tinha 3.390 casos autóctones e 301 importados, com duas mortes. Até o momento, apenas os subtipos 1 e 2 foram identificados, prevalecendo os casos do tipo 1 da doença.

Em Sorocaba, a prefeitura anunciou ontem que a multa para o proprietário do imóvel onde for achado criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, pode chegar a R$ 2 mil - o valor máximo era R$ 700. Na reincidência, a multa dobra. A cidade corre risco de epidemia.

Taubaté também apertou o cerco. Ontem, a Câmara aprovou medida que autoriza agentes de saúde a entrarem nas casas para fazer vistoria. Amanhã, será realizado um culto ecumênico, no centro, para chamar a atenção da população para o problema. / COM CLARISSA THOMÉ, FERNANDA BASSETTE, JOSÉ MARIA TOMAZELA e JOÃO CARLOS DE FARIA