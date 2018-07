'Disseram que iam me matar e jogar no Paraíba'

A vida do reciclador Adriano Carlos Gonçalves da Silva, hoje com 20 anos, foi salva quando dois homens o arrastavam com a intenção declarada de matá-lo por uma equipe do Estado que procurava um ponto para fotografar o Rio Paraíba do Sul, em Lorena (SP), para uma reportagem sobre meio ambiente.

A equipe havia passado do ponto em que o rapaz se encontrava, amarrado e à mercê dos dois agressores, quando decidiu retornar. Quando o carro voltou, os repórteres avistaram uma estrada de terra que levaria à margem do rio e pediram ao motorista que seguisse por ela. No local ermo, a equipe topou com a cena: um rapaz com as mãos nas costas, sendo puxado e socado por dois homens.

Ao ver o carro, identificado com a logomarca do jornal, o rapaz pôs-se a gritar por socorro. Surpresos, os homens se detiveram, mas insistiam em segurar Silva. Um terceiro homem que estava sobre o barranco gritou: "É reportagem, solta ele." Só então os dois obedeceram. O reciclador correu na direção do carro, pedindo ajuda.

Ainda com as mãos amarradas, entrou no veículo e pediu que o tirassem dali. Depois, contou que os homens o acusavam de ter furtado uma academia de paintball. Antes, tinham-no levado a um barracão e o espancado. "Os dois que me seguravam pediram para o outro ir buscar uma arma. Disseram que iam me matar e jogar dentro do Paraíba."

O rapaz foi levado à Delegacia de Polícia. No dia seguinte, voltou a ser procurado pelos agressores. A Polícia Civil abriu inquérito, identificou e indiciou dois dos agressores, um deles funcionário da academia da paintball.

Eles negaram o crime, mas foram reconhecidos com base nas fotos. Depois, alegaram que pretendiam apenas dar "um susto" no rapaz. Foram denunciados por cárcere privado, constrangimento ilegal e agressão. O inquérito seguiu para o Fórum Criminal da Comarca.