Dissidente chinês Ai Weiwei grava versão de hit 'Gangnam Style'

O artista dissidente chinês Ai Weiwei gravou sua própria versão do hit "Gangnam Style", música e coreografia do DJ sul-coreano Psy que virou sucesso mundial.

Weiwei gravou o vídeo motivado pela demolição da casa de um amigo por autoridades chinesas. Segundo o artista, o vídeo foi retirado do ar pelo governo pouco após ser publicado, na manhã desta quinta-feira.

"Nossa felicidade é constantemente tirada de nós, nossas casas são demolidas, nós estamos sempre sendo controlados. Passaportes podem ser retirados, e tudo isso pode afetar nossa felicidade. No entanto, toda manhã temos a oportunidade de dar aos outros um motivo para rir. Rir é importante", disse.

"Nós postamos o vídeo hoje cedo, e ele estava disponível até as 9h em muitos websites chineses, vistos por milhares de pessoas, estava com muita audiência. Mas agora, o vídeo não pode mais ser encontrado", acrescentou.

Na gravação de cerca de 4 minutos, Weiwei imita a coreografia sul-coreana e em um momento tira do bolso um par de algemas e as levanta no ar em uma possível referência aos 81 dias que passou preso em 2011.

O artista disse ter ficado surpreso com o grande número de veículos de mídia que reproduziram o vídeo entitulado "Estilo de Cavalo do Grilo de Lama".

O "grilo de lama" é um animal inventado pelos chineses para protestar contra a censura na internet no país.

Na China, a pronúncia da palavra "cavalo de grilo de lama" (Cao Ni Ma), soa semelhante a um insulto proibido na internet e nas mídias sociais do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.