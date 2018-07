Dissidente saudita deve ser removido de lista negra da ONU Um comitê do Conselho de Segurança das Nações Unidas deve remover o dissidente saudita Saad al-Faqih da lista de sanções da ONU à Al Qaeda neste fim de semana, caso nenhum membro do conselho exija que o órgão intervenha no caso, disseram diplomatas da organização internacional neste sábado.