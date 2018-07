Distensão cerebral

Adriano rasgou dinheiro em Milão para voltar ao Rio em busca da felicidade que, achava ele na época, encontraria no carinho da família, dos velhos amigos, da favela e, por fim, da raça rubro-negra. Se a procurasse num consultório de psicanálise, talvez não estivesse tão gordo. O que não quer dizer, necessariamente, que o Ronaldo Fenômeno também precise cuidar da cabeça. Se bem que mal não faria, né? O Roberto Carlos é outro que... Deixá pra lá!

NEW JOURNALISM

A entrevista de Roberto Carlos a Hebe Camargo na volta da apresentadora ao SBT fez muita gente lembrar de momentos inesquecíveis da carreira de Glória Maria na TV. A apresentadora e a repórter são a mais completa tradução do que nos EUA chamam de "new journalism"!

Estilo inconfundível

Serra demorou, mas inaugurou afinal sua campanha em corpo a corpo de padaria em Taubaté. Isso quer dizer o seguinte: o governador resolveu seguir orientações de Alckmin, especialista nesse gênero de coreografia eleitoral.

Outro fenômeno

Os colombianos estão preocupados com a segurança pessoal de Ronaldo em Bogotá. Ou seja: em nenhum lugar do mundo o futebol ainda é assunto quando se fala no Fenômeno.

A mil por hora

Atentados no Iraque, massacre na Nigéria, terremoto na Turquia... A turnê mundial do fim do mundo está parecendo excursão de dupla sertaneja. Tem dias que faz shows em cidades diferentes!

Lisura total

Preocupado em não infringir a lei eleitoral, o presidente Lula mandou o Palácio do Planalto apurar se Dilma Rousseff pode ir à inauguração do novo botox da dona Marisa Letícia. Há controvérsias

Sessão coruja

Um dia depois de perder a cerimônia de entrega do Oscar, o telespectador brasileiro pegou no sono de novo antes de outra grande atração na TV: a volta de Hebe Camargo. O programa só entrou no ar às 23h17 de segunda, e olha que o SBT não tem nem reality show na grade que justifique o adiantado da hora.

Calma!

Faltam agora só 11 dias para acabar o verão! Quem achava que não haveria outono quebrou a cara. Pense nisso!