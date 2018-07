Distribuição de água é normalizada na Grande São Paulo

Foi normalizada durante a madrugada desta quarta, 11, a distribuição de água para os restantes 80 mil moradores de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, região metropolitana de São Paulo. Segundo a Compania de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), como a maioria dos moradores, com o retorno da água, reinicia o consumo de forma intensa, nem todas as residências já estão com seus reservatórios abastecidos. O abastecimento nos dois municípios foi prejudicado após o Rio Jundiaí transbordar na noite de domingo e as águas invadirem o sistema de tratamento e distribuição da empresa. Até a noite de terça, cerca de 50% do abastecimento havia sido restabelecido.