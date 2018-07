Distribuição de recursos

Enquanto isso, aqui na Terra os seres humanos estão devidamente informados a respeito da necessidade de os recursos se distribuírem de forma justa e graciosa. Porém, as regras da civilização o impedem, pois são tão desequilibradas e propensas a satisfazer interesses particulares que elas mesmas provocam a incorreta distribuição dos recursos. A distribuição forçada não resolve, porque a falta de consciência na distribuição provoca astúcia e mentira. Quando forem livres da astúcia que as leva a mentir para ter mais, as pessoas conhecerão a prática da cooperação e, assim, resolvendo os problemas sociais inadvertidamente também resolverão os problemas particulares que hoje em dia elas não sabem por que lhes acontecem.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Quando as pessoas se metem em problemas e você percebe isso claramente, o que fazer? Distanciar-se delas para não ser contaminado com o azar? Essa atitude seria muito pouco digna, rebaixaria sua posição na Vida.

TOURO 21-4 a 20-5

Para que ser feliz, vibrante, alegre e cheio de saúde? A verdadeira intenção que torna legítima tão sábias aspirações é a de ter mais vida à disposição para contagiar com alegria e felicidade as pessoas próximas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Se tudo corresse às mil maravilhas, com certeza você se acomodaria na situação e nenhuma reforma aconteceria. Há reformas que se tornaram imprescindíveis e, por isso, o demonstram através da presença de dificuldades.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Prefira duras verdades a mentiras de fácil digestão. No

início, a dura verdade é difícil de engolir, provoca espasmos. Porém, com o tempo ela serve para você se tornar uma pessoa melhor, mais livre e feliz.

LEÃO 22-7 a 22-8

Há momentos do destino humano em que a liberdade é restringida, já que não se poderia continuar em frente sem consertar as distorções. Por isso, não há escolha para você neste momento, os erros precisam ser consertados.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Equilíbrio é uma palavra bonita que manifesta um conceito ainda mais belo. Porém, quem se atreve a praticar o equilíbrio, que representa justiça, harmonia e perdão? Muito poucas pessoas estão aptas ao equilíbrio.

LIBRA 23-9 a 22-10

Sempre haverá pessoas com espírito de porco por aí dispostas a fazer o necessário para obscurecer a luz do entusiasmo ou da alegria, sempre! Porém, por que dar-lhes atenção? Elas não merecem sequer isso, nem atenção merecem.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Toda revolução começa com ideias instigantes que se arraigam na mente e provocam emoções convulsivas. Isso acontece no momento atual, mas ainda vai demorar um bom tempo para se manifestar concretamente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nas horas do aperto do destino as pessoas demonstram que são mais supersticiosas do que elas pensam. É que elas se afastam de quem está na pior pela suspeita de que o azar seria contagioso. Isso é superstição!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A corrente infinita de Vida se encontra à disposição o tempo inteiro, mas se você não faz a sua parte, esforçando-se e fazendo uso de suas mãos e mente, essa força continuará invisível, sem manifestação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É impossível conhecer a verdadeira natureza de alguém quando a mente está cheia de críticas. Em primeiro lugar, as pessoas precisam ser aceitas do jeito que elas são, pois só assim seria possível conhecê-las a fundo.

PEIXES 20-2 a 20-3

A renovação das esperanças traz entusiasmo, mas também a clareza de tudo que atualmente limita e impede esse movimento. É importante não dar valor demais a essas limitações, porque são meramente passageiras.