Distribuição gratuita de remédio contra asma começa em 4 de junho

A partir de 4 de junho, o governo brasileiro distribuirá gratuitamente medicamentos para asma nas farmácias populares. A distribuição integra o Programa Brasil Carinhoso, lançado ontem pela presidente Dilma Rousseff.

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa beneficiará cerca de 2 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza e têm crianças de até 6 anos.

Os remédios que passarão a ser distribuídos são o brometo de ipratrópio, dirpoprionato de beclometasona e sulfato de salbutamol. Atualmente, os três já estão na lista de medicamentos do Farmácia Popular, programa do governo federal que oferta produtos com até 90% de desconto. Hoje, o programa entrega de graça remédios para pacientes com diabete e hipertensão.

Internação. Com a inclusão desses medicamentos, o Ministério da Saúde espera reduzir a internação de crianças com asma. No ano passado, das 177,8 mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em decorrência da doença, 77,1 mil foram de crianças com até 6 anos.