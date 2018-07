Distribuidora que vender mais gás terá desconto Depois de um ano em que acumulou excedente de produção de gás e chegou a reduzir as importações da Bolívia ao mínimo permitido em contrato, a Petrobrás decidiu dar descontos para as distribuidoras que aumentarem as vendas do combustível. Em leilão marcado para o dia 16 de março, a estatal vai ofertar 22 milhões de metros cúbicos diários, vindos principalmente do montante que não está sendo utilizado nas usinas térmicas.