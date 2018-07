Distribuidoras de energia negociam prorrogação de ajuda da CDE com o governo Representantes das distribuidoras de energia elétrica e o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, se reuniram nesta terça-feira para discutir soluções para a exposição involuntária das concessionárias no mercado de curto prazo diante do aumento do custo da energia com a forte geração termelétrica.