Distrito e batalhão da PM-SP são alvo de atiradores Dois homens em uma moto atiraram, no início da manhã desta terça-feira, contra a fachada do 13º Distrito Policial (Casa Verde), onde funciona também a 4.ª Seccional, na zona norte de São Paulo. Foi atingido ainda o muro da 1ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, no prédio ao lado. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga se os disparos têm relação com a série de ataques ocorridos nos últimos meses contra as forças de segurança.