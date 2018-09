Distrito Federal confirma mais três mortes pela superbactéria

BRASÍLIA

Mais três mortes pela superbactéria KPC foram confirmadas pela Secretaria da Saúde do Distrito Federal, fazendo o número de óbitos subir de 15 para 18. Por causa da superbactéria, houve crescimento da demanda por materiais descartáveis e de higiene, levando ao desabastecimento do estoque no DF. Para fazer a reposição, o governo anunciou que gastará R$ 10 milhões em caráter emergencial.

De janeiro até 15 de outubro foram registrados 183 casos de contaminação pela bactéria, das quais 46 tiveram infecção.

De acordo com a secretaria, 61 pacientes seguem internados em hospitais públicos e privados. No Hospital de Base de Brasília, os casos de infecção são de doentes graves da terapia intensiva e neurocirurgia ou que sofreram politraumatismos.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou casos da superbactéria em São Paulo e no Paraná.

A Secretaria da Saúde do DF informou que cirurgias continuam sendo realizadas. Pacientes sob suspeita estão sendo cuidados por um grupo reservado de profissionais e as medidas de vigilância foram reforçadas.

Estoque. De acordo com a secretaria, o estoque de materiais médicos deverá ser refeito até o fim desta semana. O governo afirma que, além do aumento da demanda, a falta de material também se deve à suspensão de licitações pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), "que encontrou inconsistências no modelo padrão de edital utilizado".

O órgão reconhece problemas em "todos os hospitais da rede pública" e diz que "procura atender todas as recomendações feitas" nos relatórios do Comitê Gestor de Enfrentamento da KPC.

Causas. O uso incorreto de antibióticos é um dos fatores que contribuem para a resistência das bactérias, de acordo com especialistas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve anunciar em breve novas regras para a compra de antibióticos em farmácias.