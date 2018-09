Distrito Federal tem 163 registros confirmados

Dos 18 óbitos entre pessoas que apresentavam a bactéria, 14 comprovadamente morreram por causa das complicações decorrentes dela. O surto no DF atinge 17 hospitais - 9 instituições públicas 8 particulares.

A KPC é uma cepa da bactéria Klebisiella pneumoniae. O primeiro caso identificado no País ocorreu em 2005, em São Paulo. Quatro anos depois, veio o segundo caso, em Londrina.

Outro problema para o controle no País é que, embora esteja previsto há 12 anos, Estados no Brasil ainda não têm coordenações locais de controle de infecção hospitalar. Atualmente, três Estados não têm nenhuma estrutura: Amapá, Rondônia e Rio Grande do Norte. Nos Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe as coordenações atuam extra oficialmente.