Distritos cearenses querem emancipação Em 26 dias, a Assembleia Legislativa do Ceará recebeu 38 pedidos de emancipação de distritos. Os pedidos começaram a ser entregues no início do período legislativo, em 1º de fevereiro, depois que o governador Cid Gomes (PSB) sancionou o projeto de lei complementar número 84, que define critérios para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios do Estado. O prazo para apresentação de solicitações vai até o início de junho.