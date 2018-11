Divergência causa afastamentos na Abrinq A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente mergulhou numa crise após o anúncio, ontem, do desligamento em massa do Conselho Consultivo, do fundador, o empresário Oded Grajew, e dos ex-presidentes da organização Sérgio Mindlin e Hélio Mattar. O motivo são divergências com o presidente do Conselho de Administração e Fiscal, Synésio Batista da Costa, que se arrastam há quase três anos. Três integrantes desse conselho também deixaram a instituição em apoio ao grupo, assim como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, conselheiro honorário. Em carta dirigida a Costa, FHC pede que seu nome seja retirado da Abrinq.