Diversão pura Conhecido pelas atrações de lazer para a criançada, o Santana Parque possui uma unidade do Magic Games, que oferece jogos eletrônicos e brinquedos (a partir de R$ 2,50). Ainda no quesito diversão, o shopping oferece mais duas atrações: o Criança Mania, espaço com brinquedos para pequenos de dois a oito anos (a partir de R$ 8, a cada 15 minutos) e o Clubinho do Espirro, que diverte crianças a partir de três anos com atividades como maquiagens, teatro de fantoches, leituras de histórias e jogos, realizados por monitores (R$ 20, a hora). Neste ano, foi inaugurado o Santana Kids, projeto que oferece atividades gratuitas como teatro de fantoches e shows de mágica, aos domingos.