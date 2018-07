Diversidade de estilos em todos os palcos

Parece proposital, mas foi mera coincidência a 3ª Semana da Canção Brasileira ter uma noite de música com teor caipira (com Almir Sater e Pena Branca) e outra de samba (com Luiz Melodia e Ione Papas) em palcos diferentes. A pegada roqueira também teve seu lugar de destaque nos shows de Péricles Cavalcanti e Paulinho Boca de Cantor, em noites muito inspiradas no Mercado Municipal, onde Ione também se apresentou.

Péricles se impôs com as canções de seu álbum O Rei da Cultura e uma banda afiadíssima, conquistando uma molecada que saiu de lá animada cantando o refrão de seu pioneiro reggae Clariô. Com voz firme e quente, Paulinho centrou o roteiro de seu show em arrebatadores clássicos dos Novos Baianos. No mesmo palco Ione mostrou a cara criativa no novo samba, com sua bela, afinada e potente voz. Apaixonante.

Ainda no Mercado, as irmãs Alzira e Tetê Espíndola recordaram os clássicos sertanejos de Anahí, um dos mais calorosos shows do evento, com o público reagindo eufórico a cada canção. Ainda mais quando às vozes de ambas se juntaram as de Parê e Nena, filhas de Elpídio dos Santos - ilustre filho da cidade homenageado pelo centenário de nascimento -, em Rede de Taboa e Você Vai Gostar. Suzana Salles juntou-se a elas no bis. Elpídio também foi lembrado por Pena Branca, que arrancou lágrimas dos idosos, com canções singelas como Cuitelinho e Beija-Flor, e por Oswaldinho e Marisa Viana, no Coretinho.

No Coreto Elpídio dos Santos, Almir atraiu o maior público, mostrou que toca viola cada vez mais refinado, fez a multidão cantar junto Tocando em Frente (o momento mais bonito do show) e Chalana, mas saiu do palco bruscamente, causando uma certa antipatia.

Luiz Melodia começou bem, mas perdeu a voz a certa altura, justo no lindo samba-choro Fadas, deixou sua ótima banda tocando alguns números instrumentais, mas deu a volta por cima. E matou a pau quando convidou Leci Brandão para participar no final.

Mesclando canções de seu álbum mais recente, Pelo Sabor do Gesto, com hits de outros, Zélia Duncan fez um show dos mais redondos. Assim como as Três Meninas do Brasil (Jussara Silveira, Rita Ribeiro e Teresa Cristina), que abriram a programação do Coretão. No fim, o Cordel botou fogo na praça, com o energético Lirinha comandando a massa.