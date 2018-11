Diversificação em Joanópolis O Tume, que já contempla um plantio diversificado de eucalipto, está inserido num sistema agrossilvipastoril, que produz, além de madeira, alimentos, ajuda na preservação ambiental e no sustento de pequenas propriedades rurais.Essa experiência já ocorre em Joanópolis (SP), por intermédio da Experimentação em Agrossilvicultura e Participação Social, desenvolvida e coordenada pelo Núcleo de Apoio e Pesquisa à Extensão da Esalq/USP, em parceria com a Votorantim Papel e Celulose, o governo estadual e a Secretaria de Agricultura do município. Ali, três Tumes já estão instalados em pequenas propriedades, com 12 espécies de eucalipto em teste.Segundo um dos coordenadores do projeto, João Dagoberto dos Santos, ''os Tumes em Joanópolis são áreas demonstrativas para a região'', diz. ''Nossa proposta é desencadear um novo tipo de relação entre os pequenos agricultores e as grandes empresas de papel e celulose, apontando para uma nova forma de fomento florestal que inclua esses agricultores, sem descaracterizar o seu modo de vida.'' Uma das propriedades em que há o Tume é a do pequeno produtor Paulo Ferreira Marques. Nos 6 hectares de seu sítio, antes cobertos por pasto, Marques instalou 2 hectares de eucalipto e 2 de pasto, no sistema Voisin, ''o que já fez aumentar a produção de leite'', diz. Agora, com o eucalipto, ele já pensa na renda que terá com a venda de lenha, a produção de mel e, no futuro, venda de madeira para serrarias. ''Quem sabe, também para celulose'', diz.