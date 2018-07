Dívida britânica preocupa a Fitch

O diretor-gerente da Fitch Ratings, Brian Coulton, disse ontem que a forte deterioração da dívida do Reino Unido na crise global está dentro da "tolerância" dos países com nota de crédito AAA. Mas lembrou que o país tem apresentado o mais rápido crescimento da relação dívida/PIB entre os países AAA. Para ele, o plano do governo de reduzir o déficit pela metade em quatro anos é muito lento e as perspectivas do país são preocupantes.