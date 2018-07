Dívida das indústrias sobe até 46% após a crise

O primeiro trimestre deste ano será inesquecível para a indústria brasileira. Por más razões. Pequenas, médias e grandes empresas do setor tiveram queda generalizada das vendas, das margens de lucro e da rentabilidade no período. E, ainda, o endividamento e as despesas financeiras dispararam.

Esse é o retrato apontado por um estudo feito em conjunto pela Serasa Experian com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), obtido com exclusividade pelo Estado. O trabalho foi elaborado com base nos balanços de 213 grandes e 349 pequenas e médias empresas, de capital aberto e fechado. Por questões de confidencialidade, Serasa e Fiesp não divulgam os nomes das companhias ouvidas.

O estudo revela que a margem de lucro das grandes empresas caiu de 17,2% no primeiro trimestre do ano passado para 10,2% no mesmo período deste ano. Nas pequenas e médias, a queda foi menos expressiva, de 10,2% para 9,2%. "As companhias maiores sofreram mais porque parte importante de seus clientes está no exterior, onde a crise se revelou mais grave", explicou o diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.

A rentabilidade sobre o patrimônio caiu de 4,1% para 0,5% nas grandes (pior resultado desde 2002, primeiro ano da pesquisa) e de 3,1% para 1,7% nas pequenas e médias.

Segundo os responsáveis pelo estudo, a cadeia de problemas foi detonada pela forte queda das vendas. Nas grandes, o recuo foi de 7,8% e, nas pequenas e médias, de 10,6%. Nesse cenário, muitas foram obrigadas a "queimar" estoques e/ou a procurar crédito nos bancos (uma vez que o mercado de capitais fechou). Com dificuldades para obter empréstimos, muitas não tiveram outra saída senão demitir.

O professor do Insper Otto Nogami observa que as companhias estavam com estoques elevados porque o País crescia a um ritmo de quase 7% no terceiro trimestre de 2008. "A crise chegou quando a indústria estava a todo vapor: estocadas, com encomendas grandes. Sem vendas, as empresas tiveram sérios problemas com o capital de giro", afirmou.

Com isso, completa-se o ciclo negativo. Empresas foram obrigadas a tomar dinheiro emprestado mesmo com custos elevados. O endividamento disparou 46,4% nas grandes e 16,5% nas pequenas e médias. No caso das grandes, a situação foi potencializada pela desvalorização do real, pois a maioria tem dívidas em dólar. E as despesas financeiras subiram 73,4% nas grandes e 38,9% nas pequenas. "Quase todo mundo estava investindo naquele momento", observou Márcio Torres, especialista em análise de crédito da Serasa Experian.

E AGORA?

A boa notícia é que a melhora da economia brasileira já se reflete no setor. "A maior parte das empresas já está com uma situação parecida com a do primeiro semestre do ano passado", afirmou Coelho. "O crédito voltou e as cadeias produtivas desovaram os estoques." Torres concorda. "Hoje, um ano depois do pior momento da crise, já é possível dizer que a maior parte do impacto se deveu mais por um susto do que por problemas reais."

Para Nogami, a diferença entre o momento atual e o do fim do ano passado/início deste ano é tamanha que os riscos para a indústria - e para a economia - mudaram por completo. "Será que o setor produtivo tem condições de atender à expansão da demanda?", indagou. Nogami refere-se a problemas crônicos da infraestrutura brasileira, como estradas precárias e escassez de ferrovias.

Os especialistas observam, porém, que as dificuldades provocaram mudanças estruturais. "A indústria aprendeu uma lição: pode trabalhar com menos capital de giro", disse Coelho.