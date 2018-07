Dívida do setor público cai, mas seu perfil piora O ano começou com significativa redução da dívida líquida do setor público, mas com piora de perfil. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que o endividamento público líquido (que considera não só os compromissos do governo, mas também seus direitos) caiu R$ 28 bilhões, para R$ 1,32 trilhão em janeiro. Com isso, a dívida passou de 42,9% do PIB, em dezembro de 2009, para 41,7%.