Dívida interna cai 3,46% em janeiro por concentração A dívida mobiliária federal interna caiu 3,46 por cento em janeiro, para 1,221 trilhão de reais, refletindo uma concentração elevada de vencimentos no mês, informou o Teouro Nacional nesta quinta-feira. Os papéis vencidos em janeiro somavam 88,2 bilhões de reais, o que correspondia a mais de um terço da necessidade de financiamento do Tesouro em todo o ano. O governo promoveu um resgate líquido de 54,84 bilhões de reais no mês passado e a apropriação de juros somou 11,11 bilhões de reais. "Isso (o fato de já ter rolado parcela grande da dívida) nos dá uma tranquilidade grande em relação ao gerenciamento da dívida em 2009", afirmou o coordenador-geral da dívida, Guilherme Pedras, a jornalistas. O economista afirmou que janeiro e fevereiro têm sido meses "bons" para a dívida. Ele destacou a redução dos juros nos títulos mais curtos negociados com o mercado e também o fato de o governo ter ofertado e vendido papéis NTN-F --prefixados de longo prazo-- em todas as semanas recentes. "Existe um movimento de retomada gradual de confiança dos investidores nesses ativos", afirmou Pedras. A participação da dívida cambial sobre a total, incluindo os contratos de swap, aumentou para 3,43 por cento, frente a 3,26 por cento em dezembro. A parcela dos títulos prefixados --considerados melhores para o gerenciamento da dívida-- caiu para 28,04 por cento em janeiro ante 32,19 por cento em dezembro. Os papéis atrelados à Selic subiram para 36,21 por cento contra 33,63 por cento em dezembro, incluindo os contratos de swap. No mesmo período, a participação dos títulos corrigidos por índices de preços passou para 30,70 por cento, ante 29,34 por cento no último mês de 2008. No mês de janeiro, os resgates da dívida externa totalizaram 2,485 bilhões de reais. ESTRANGEIROS A participação dos estrangeiros na dívida pública mobiliária federal interna subiu a 6,5 por cento em dezembro --último dado disponível-- frente a 6,21 por cento em novembro, informou o Tesouro. Foi o segundo mês de recuperação dessa participação, que havia caído em setembro e outubro por conta da crise financeira global após atingir o volume recorde de 7,37 por cento em agosto. (Edição de Vanessa Stelzer)