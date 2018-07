Dívida líquida deve ficar entre 35,0 e 35,2% do PIB em dezembro--BC A dívida líquida brasileira deve ficar em dezembro entre 35,0 e 35,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), disse nesta sexta-feira o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel.