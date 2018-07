No mês passado, o governo fez uma emissão líquida no valor de 4,44 bilhões de reais, com apropriação de juros de 14,37 bilhões de reais.

O Tesouro informou ainda que o estoque da dívida pública federal, incluindo também a dívida externa, subiu 1,32 por cento no mês, para 1,880 trilhão de reais.

(Por Luciana Otoni)